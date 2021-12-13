Pursaklar Saray’da icradan satılık 4+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Pursaklar’ın Saray mahallesinde 4+1 daire sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor.
Pursaklar Saray’da icradan satılık 4+1 dairenin değeri 570 bin TL olarak ilan edildi.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
1. Satış Günü : 23/02/2022
2. Satış Günü : 22/03/2022
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu
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