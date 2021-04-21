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Pursaklar Sirkeli Mahallesi’nin Yolları Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte Sirkeli Mahallesinde başlattığı yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. 
Pursaklar Sirkeli Mahallesi’nin Yolları Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesinde Başkentgaz ve Aski tarafından alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol yapım seferberliği başlattı. 
Belediye ekipleri tarafından Sirkeli Mahallesi sokaklarını birbirine bağlayan yollar yenilenirken sadece yolları değil çevredeki deforme olan kaldırımlarda yeniden yapılarak mahallenin çehresini yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor.  
Bu bağlamda ekipler tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi aldı.

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‘‘Pursaklar’ın her mahallesi bizim için ayrı bir öneme sahip’’
Sirkeli Mahallesinde doğalgaz çalışmaları nedeni ile bozulan yollarda yol yenileme çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bahar ayları ile birlikte başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmalarında son on günde on altı sokağımızı yeniledik. İlçemizin gelecekteki yükselen değeri olacak Sirkeli Mahallemizin alt yapı çalışmaları nedeni ile köstebek yuvasına dönen yollarını yenilemek adına da yoğun bir mesai yürütüyoruz. Merkezdeki mahallelerimizin sokak görünümleri nasılsa en uzak mahallelerimizin de sokakları öyle olacak. Pursaklar’ın her mahallesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Hava şartları elverdiği sürece yollarımızı yeni yüzlerine kavuşturacağız. İnşallah en kısa sürede yol çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız’’ dedi.

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