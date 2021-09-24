Pursaklar Sokak Sokak Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde ASKİ, EnerjiSA ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda, yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Her günü bir fırsat bilerek yol yenileme çalışmalarını hızla sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması amacıyla aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında ilçe genelinde öncelik durumuna göre belirlenen mahallelerde, asfalt serimi, kilitli parke taşı döşeme ve hasar gören yollarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Pursaklar’ın daha sağlıklı yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaları bizzat yerinden inceledi.



‘‘Bozuk sokağımız kalmayacak’’

Planlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Teknik ekiplerimiz asfalt serimi, kilitli parke ve beton yol çalışmalarımıza karar veriyor. İlçemiz sokaklarını, kendi öz kaynaklarımızla yeniliyoruz. Sıcak asfalt serim ve kilitli parke yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bozuk sokağımız kalmayacak. Yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.



