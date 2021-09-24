  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 6 °C
»

Pursaklar Sokak Sokak Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde ASKİ, EnerjiSA ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda, yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Pursaklar Sokak Sokak Yenileniyor

Her günü bir fırsat bilerek yol yenileme çalışmalarını hızla sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. 
Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması amacıyla aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında ilçe genelinde öncelik durumuna göre belirlenen mahallelerde, asfalt serimi, kilitli parke taşı döşeme ve hasar gören yollarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Pursaklar’ın daha sağlıklı yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaları bizzat yerinden inceledi. 

1-219.jpg


‘‘Bozuk sokağımız kalmayacak’’

Planlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Teknik ekiplerimiz asfalt serimi, kilitli parke ve beton yol çalışmalarımıza karar veriyor. İlçemiz sokaklarını, kendi öz kaynaklarımızla yeniliyoruz. Sıcak asfalt serim ve kilitli parke yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bozuk sokağımız kalmayacak. Yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

5-081.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaköy mesire alanı hizmete açıldı25 Eylül 2021 Cumartesi 00:00
  • Yenimahalle’den eğitime temiz destek24 Eylül 2021 Cuma 03:30
  • Kendi yaptıkları İHA’yla Ankara’nın gururu oldular24 Eylül 2021 Cuma 03:00
  • Sincan'da her pazar tiyatro rüzgarı 24 Eylül 2021 Cuma 02:30
  • Pursaklar yeşilleniyor24 Eylül 2021 Cuma 02:00
  • Tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor24 Eylül 2021 Cuma 01:30
  • Öğrenciler dönüşümü öğrendi24 Eylül 2021 Cuma 01:00
  • Gölbaşı GÖLBİS ile hareketlendi24 Eylül 2021 Cuma 00:30
  • Engelsiz projenin yüzde 37’si tamamlandı24 Eylül 2021 Cuma 00:00
  • İvedik-Polatlı içme suyu projesi 21 km'si tamamlandı23 Eylül 2021 Perşembe 03:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti