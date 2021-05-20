  • BIST 1.450
  • Altın 505,405
  • Dolar 8,3763
  • Euro 10,2345
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Pursaklar yeşile bürünüyor

Pursaklar Belediyesi, ilçenin yeşile bürünmesi için ağaçlandırma seferberliğine hız kesmeden devam ediyor.
Pursaklar yeşile bürünüyor

Bahar ayları itibariyle ağaç dikimine başlayan Pursaklar Belediyesi, ilçenin yeşile bürünmesi için önemli bir çalışmaya imza atıyor. İlçenin daha güzel ve yeşil görünüme kavuşması için belediye ekipleri tarafından ağaç dikme çalışmaları soluksuz devam ediyor.

Pursaklar’da metrekareye düşen yeşil oranını arttırmak için gerekli çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçe genelindeki kişi başına düşen ağaç sayısını hızla arttırdıklarını belirtti.

1-176.jpg

‘‘Ağaçlar hepimizin ortak değeridir’’
Pursaklar Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “İlçemizde gelecek nesillere daha yeşil bir Pursaklar bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dikimini gerçekleştirmiş olduğumuz boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek istiyoruz. Nerede bir boş bir alan varsa oraya bir ağaç dikilmesi gerekiyor. Ağaçlar hepimizin ortak değeridir ve bu ortak değerimiz için tüm hemşehrilerimizin de sağlıklı, yaşanabilecek bir çevre için ağaç dikme seferberliğimize destek vermesi gerekiyor. İklimin değiştiği ve yağmurun yağmadığı bu dönemde daha çok gayret göstermeliyiz Bizlerde belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirerek ilçemizin yeşile bürünmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çölyak hastalarına gıda desteği21 Mayıs 2021 Cuma 00:20
  • Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:08
  • Baba- oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı20 Mayıs 2021 Perşembe 10:25
  • Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:40
  • KazanBelNet’e 2 bininci abone20 Mayıs 2021 Perşembe 04:25
  • Unutulmaya yüz tutmuş gelenek yeniden canlandırılıyor20 Mayıs 2021 Perşembe 03:23
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı20 Mayıs 2021 Perşembe 02:22
  • 500 çiftçiye 1 milyon 200 bin sebze fidesi desteğine domates diyarından başlandı20 Mayıs 2021 Perşembe 01:21
  • Dijital dönüşümü başladı20 Mayıs 2021 Perşembe 00:20
  • Mahalle konaklarına bir yenisi de Kusunlar'a20 Mayıs 2021 Perşembe 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti