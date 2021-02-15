Pursaklar yeşilleniyor

Ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Pursaklar Belediyesi, daha yeşil bir ilçe hedefiyle ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor.

Metrekareye düşen yeşil oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda ilçe genelindeki hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, boylu ağaç dikim çalışmalarını denetledi.

‘‘Büyük boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz’’

Boylu ağaçlar dikerek Pursaklar'ın çehresini değiştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çevrenin korunmasına ve yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Büyük boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün dikilen ağaçlar, yarın bizden sonra gelecek olan nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacaktır" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği ağaç dikiminin ardından ağaçlara can suyu verdi.