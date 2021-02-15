  • BIST 1.562
  • Altın 407,216
  • Dolar 6,9538
  • Euro 8,4396
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -2 °C
»

Pursaklar yeşilleniyor

Ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Pursaklar Belediyesi, daha yeşil bir ilçe hedefiyle ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar yeşilleniyor

Metrekareye düşen yeşil oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda ilçe genelindeki hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

1-157.jpg

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, boylu ağaç dikim çalışmalarını denetledi.

5-045.jpg

‘‘Büyük boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz’’
Boylu ağaçlar dikerek Pursaklar'ın çehresini değiştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çevrenin korunmasına ve yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Büyük boylu ağaçlarla çok kısa sürede ilçemizi yemyeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün dikilen ağaçlar, yarın bizden sonra gelecek olan nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacaktır" dedi. 

Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği ağaç dikiminin ardından ağaçlara can suyu verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağdur ailelere bambu evler inşa edildi15 Şubat 2021 Pazartesi 03:33
  • Yenimahalle 6. Bilim Şenliği başladı15 Şubat 2021 Pazartesi 02:38
  • Sembol noktalar yenilenecek15 Şubat 2021 Pazartesi 01:31
  • Çocuklarla eğlenceli öğrenim15 Şubat 2021 Pazartesi 00:37
  • Minik kitap kurtları ödüllendirildi15 Şubat 2021 Pazartesi 00:36
  • 9 çeşit meyve fidanı dağıtılıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 00:34
  • Kalecik Uyurca'nın içme suyu arıtma tesisi yenilendi15 Şubat 2021 Pazartesi 00:32
  • Altındağ Zabıtası'ndan 25 bin denetim15 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi13 Şubat 2021 Cumartesi 02:30
  • Bala Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı13 Şubat 2021 Cumartesi 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti