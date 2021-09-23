Pursaklar yeşilleniyor

İlçeye binlerce metrekare yeşil alan kazandıran Pursaklar Belediyesi, bu alanların her zaman yeşil kalması ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için yoğun mesai harcıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen sulama çalışmalarıyla ağaç ve bitkilerin, her zaman yeşil kalması ve normal büyümelerine devam etmesi sağlanıyor.

Yakında zamanda araç filosunu güçlendiren Pursaklar Belediyesi tarafından yeşil alanların yanı sıra park ve bahçelerde sulama çalışmaları düzenli bir şekilde yürütüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeşil alanlara canlılık veren sulama çalışmalarını denetledi.

‘‘Yeşil alanlarımızın daha yeşil kalması için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz’’

Çevrenin korunmasına ve yeşil alanlara büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin Park ve yeşil alanlarda sağlıklı bir şekilde dinlenebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil alanlarımızın daha yeşil kalması için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımıza daha verimli hizmet sunarken su israfı yapmadan ağaçlık alanlarda ve yeşil alanlarda sulama çalışmaları yürütüyoruz. Daha Yeşil Pursaklar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.



