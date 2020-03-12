Pursaklar'a bir Hanım Evi daha

Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde de yeni bir hanım evini kadınların hizmetine sundu.

Kadınlara yönelik birçok kültür, eğitim ve spor tesisleri ile kurs merkezleri yapan Pursaklar Belediyesi, farklı mahallelerde hayata geçirdiği hanım evlerini tek tek açarak kadınların hizmetine sunuyor. İlçe merkezinin yanında kırsal kesimlerde de sosyal ve kültürel dönüşümü amaçlayan Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'ndeki Ayşe Hatun Hanım evinin açılışı Başkan Ertuğrul Çetin tarafından gerçekleştirildi.

İçerisinde bayanlara özel, eğitim ve kurs salonları, toplantı salonu, çocuklar için nezaket okulu, fitness ve spor salonu bulunan Ayşe Hatun Hanım evinde birçok sosyal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetleri hizmete sunuluyor. Kadınlar Altınova Mahallesine kazandırılan bu hanım evi sayesinde, boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirerek spor ve kurslar ile çeşitli eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kadınların, toplumun temeli olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; “Sağlıklı bir gelecek için hanım kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızı yetiştirenler annelerdir. Hanım kardeşlerimiz için ilçemizde yeni mekanlar oluşturuyoruz. İlçemizin dört bir yanına Hanım evleri yapıyoruz ve teker teker açıyoruz. Bu merkezlerde hanım kardeşlerimiz kurs, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecek. Bize göre fiziki dönüşümün yanında sosyal dönüşüm de çok önemli. Hanım konaklarımız da sosyal ve kültürel dönüşümün bir parçasını oluşturuyor. Onlar için güzel bir aktivite olacağına inanıyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

