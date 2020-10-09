  • BIST 1.166
  • Altın 487,552
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Pursaklar'a Değer Katacak

Pursaklar Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkanı sağlayacak yeni meydan alanının kısa sürede tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Pursaklar'a Değer Katacak

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı devam eden, vatandaşların milli bayramlarda ve önemli günlerde bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı Projesi kapsamında Şehitlik Cami çevresinin yanında yer alan 2.795 m² lik bir alanın meydan düzenleme çalışmalarına hız verildi.

2-100.jpg

Şehitlik Meydanında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi alarak denetimlerde bulundu. 

3-091.jpg

‘‘Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a Çok Yakışacak’’
Şehitlik Meydanı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Daha yaşanılabilir Pursaklar için, çalışmaya, eksikleri gidermeye ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Çalışmalar hızlı bir tempoyla devam ediyor. Şehitlik Meydanı’nda şu anda inşaat çalışmaları, peyzaj çalışması ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlik Meydanı çalışmalarının tamamlanmasıyla Pursaklar’da; resmi törenler, bayram törenleri etkinliklerinin yapılacağı ve hemşehrilerimizin oturup dinlenebileceği modern bir meydana kavuşulmuş olacak. Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a çok yakışacak " dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tapu dağıtımlarında yüzde 90’a ulaştı09 Ekim 2020 Cuma 04:31
  • Çözüm Merkezine çözümsüz sorular yağdı “Köpeğim korona oldu”09 Ekim 2020 Cuma 03:30
  • Keçiören'den cepheye moral mektubu09 Ekim 2020 Cuma 02:33
  • Şeffaf panel uygulamasına yoğun ilgi09 Ekim 2020 Cuma 01:31
  • Yenimahalle Belediyesi'nden öğrencilere hediye09 Ekim 2020 Cuma 01:03
  • Pandemi döneminde 22 yeni park yapıldı09 Ekim 2020 Cuma 00:37
  • Tarih geleceğe taşınıyor08 Ekim 2020 Perşembe 06:00
  • Yeşil-Beyazlılar galibiyetle başladı08 Ekim 2020 Perşembe 05:33
  • Kurallara uymayan esnaflara çifte ceza08 Ekim 2020 Perşembe 05:00
  • Kiracılara yüzde 80 indirim08 Ekim 2020 Perşembe 04:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti