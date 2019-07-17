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Pursaklar’a halterde altın madalya

Pursaklar Belediye Spor Kulübünün Sporcuları Mahmut Terzi ve Batuhan Yüksel Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasında altın madalya kazandı.
Pursaklar’a halterde altın madalya

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada 40 ilden 130'u kadın toplam 400 sporcu ter döküyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcularından 67 kg sıkletinde yarışan Mahmut Terzi ve 73 kilo sıkletinde yarışan Batuhan Yüksel Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

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Sporcuların Pursaklar’ı gururlandırdığını ifade eden Ertuğrul Başkan ‘’Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonun da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasında altın madalya kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün sporcularından Mahmut Terzi ve Batuhan Yüksel’i yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenleri tebrik ediyor ve sporcularımıza önümüzdeki turnuvalar da başarılar diliyorum." Dedi
Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcularını makamında ağırlayan Ertuğrul Başkan, Genç sporcularımıza başarılarının devamını dileyerek tebrik etti.
 

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