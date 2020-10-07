  • BIST 1.152
  • Altın 478,330
  • Dolar 7,8635
  • Euro 9,2513
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Pursaklar’a Modern Mahalle Konakları

Pursaklar Belediyesi tarafından, hayata geçirilecek olan mahalle konaklarının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 
Pursaklar’a Modern Mahalle Konakları

Pursaklar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Altınova ve Karşıyaka Mahallerinde yapılan mahalle konakları bitme noktasına geldi.  

Pursaklar Belediyesince, yapımı süratle devam eden ve yakın bir tarihte faaliyete geçecek olan Altınova ve Karşıyaka Mahalle konaklarının vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama gibi özel günlerde kullanabilecekleri mekanlar olacak.

4-047.jpg

Altınova ve Karşıyaka Mahalle Konaklarının mahalle sakinlerine artı değer katacağına inandığını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaların hızlandırılması hususunda talimatlar vererek incelemelerde bulundu.

‘‘Tüm Vatandaşlarımızın Konaklarımızdan Faydalanmasını Arzu Ediyoruz’’
Her yaştan vatandaşların Mahalle Konaklarından faydalanabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bir an önce Altınova ve Karşıyaka mahalle konaklarını hizmete açarak diğer mahallelerimize değer katacak olan konakların yapımına geçmek istiyoruz. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızın konaklarımızdan ve imkanlarımızdan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle diğer mahallelerimizde de projelendirme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah koronavirüs belasından bir an önce kurtularak mahalle konaklarımızın açılışını hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

1-117.jpg

Mahalle sakinleri, Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaretleri nedeniyle halka tatlısı ve semaver çayı ikram ederek yapılan mahalle konakları için teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mobilyacılar Petro-Kimya tesisi istiyor07 Ekim 2020 Çarşamba 00:31
  • Gölbaşı’nda 3 bin kasımpatı06 Ekim 2020 Salı 06:02
  • Sokak hayvanları için acil müdahale aracı hizmette06 Ekim 2020 Salı 06:01
  • Ankara'ya ıhlamur ormanı06 Ekim 2020 Salı 06:00
  • Kahramankazan’a 10 milyon TL’lik spor yatırımı 06 Ekim 2020 Salı 05:35
  • Yeter ki siz okuyun06 Ekim 2020 Salı 04:37
  • Yüzme bilmeyen kalmasın06 Ekim 2020 Salı 03:36
  • Kampüslere bisiklet yolu - İlk yol Başkent Üniversitesi’nde06 Ekim 2020 Salı 02:32
  • Taksicilerin ilk ödemeleri yapıldı06 Ekim 2020 Salı 01:33
  • 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı06 Ekim 2020 Salı 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti