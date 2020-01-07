Pursaklar'a Yaren Evi

Ertuğrul Çetin başkanlığındaki Pursaklar Belediyesi, soyut kültür mirası olarak kabul edilen ve eğitici sosyal bir kurum haline gelen binlerce yıllık “yaren” geleneğini ilçede hizmete açacağı “Yaren Evi” ile yaşatacak.

Ertuğrul Çetin başkanlığındaki Pursaklar Belediyesi, soyut kültür mirası olarak kabul edilen binlerce yıllık “yaren” geleneğini ilçede hizmete açacağı “Yaren Evi” ile yaşatmaya hazırlanıyor. Pursaklar Yaşam Merkezi içerisinde hizmet verecek “Yaren Evi” 11 Ocak yani cumartesi günü düzenlenecek resmi açılışla halkın kullanımına açılacak. Başkan Ertuğrul Çetin, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

KIŞ AYLARINI SOHBETLER ISITACAK

Ahilik kültürünün bir parçası olan, özellikle kış aylarında bir araya gelinen yaren gecelerinde sohbetler edilecek, maniler okunacak, oyunlar oynanacak, sazlı sözlü vakit geçirilecek. Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen yaren gecelerinde, birbirine küs olanlar ise barıştırılacak.

EĞİTİCİ SOSYAL BİR KURUM: YARENLİK

İnsan yetiştirme, insanı hayata alıştırma, sosyal düzeni ve güvenliği sağlama gibi değerleri içinde yaşatan ve bu değerleri ileri kuşaklara aktarmaya çalışan, eğitici sosyal bir kurum haline gelen “yaren” geleneği Pursaklar’da bu şekilde yaşatılmaya çalışılacak.

“YAREN KÜLTÜRÜ İNSAN YETİŞTİRME KÜLTÜRÜDÜR”

Pursaklar’da hizmete açılacak “Yaren Evi” ve yaren kültürü hakkında gazetemize bilgi veren Ankara Çankırılılar Derneği(ÇANDER) Başkanı Aydın Öksüz şunları söyledi: “Yaren kültürü esasında bir insan yetiştirme kültürüdür. İnsan ruhunu, nefsini ve aklını olgunlaştırmayı temel şiar edinmiştir. Yaren kültürünü anlamak için Ahilik’ten bahsetmek gerekir. Ahilik; Anadolu Selçuklu döneminde Bizanslılara karşı Türklerin yaşamlarını, maddi ve manevi disiplin altında olmayı, toplum huzurunu sağlanmasına yardımcı olmayı ve rekabet etmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple teşkilatın; dini, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yönleri vardır. Ahilik kültürünün orijinal devamı niteliğindeki Yaren kültürü esasında Türk- İslam gelenekleri ile bezenmiş bir hayat biçimi, insan yetiştirme mekanizması, İnsanın ruhuna hitap eden bir yaşam kültürüdür”

YARENLERDEN BAŞKAN ÇETİN’E TEŞEKKÜR

“1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’nda Selçuklular büyük bir hezimete uğramış ve Moğollar Kayseri'yi zapt edip büyük katliam gerçekleştirmişlerdir. Bunun üzerine dağılan Ahilik Teşkilatının ana unsurları ve Ahi Evran’ın yardımcısı olan Ahi Şeyhleri Çankırı civarına çekilmişlerdir. Moğol istilasının etkileri Çankırı’da fazla hissedilmediği için Ahilik çevresinde oluşan kültürel değerler Çankırı’nın hemen her köyünde neşvü nema bularak, çimentolu bir şekilde yaren meclislerinde halen yaşamaya, hayat bulmaya devam etmiştir. ‘Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi’ ifadesi Çankırı’mızda bir hayat ilkesi haline gelmiştir. Yaren kültürü; adalet, eşitlik, misafirperverlik, hoşgörü, yardımlaşma gibi milli değerler, İslami değerler ve rahat ve güvenli bir yaşam gibi insani değerleri temel alarak gelecek nesillere aktarılmış ve halen yaşatılan canlı bir kültürüdür. Bu önemli kültürü yaşatmaya çalışan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e tüm Çankırılılar adına çok teşekkür ederiz.”

24 OĞUZ BOYUNU TEMSİLEN KURULMUŞTUR

ÇANDER Genel Sekreteri Hasan Kaya ise Başkent’te Çankırıların yoğun olarak yaşadığı Pursaklar’da “Yaren Evi”nin açılmasını son derece memnuniyetle karşıladıklarını belirerek, “Yaran; kardeş, dost, arkadaş demektir. Mana olarak Türk örf, adet ve geleneklerinin İslam ahlak ve fazileti ile bütünleşerek sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yaşatılan milli kültür mirasımız, ilim ve irfan yuvası, edep ve terbiye ocağıdır. Yaren meclisi Çankırı’da 24 Oğuz boyunu temsilen kurulmuştur. Bir büyük başağa, bir küçük başağa ve 22 Yaran'dan oluşmaktadır. İnsanlık çizgisini sırati müstakim çizgisine yaklaştıracak ‘yaren’ kültürünün bir eğlence gibi görülmemesi, tekrar sosyal yaşantımıza hakim kılınması tercih değil zorunluluktur” dedi.

Hasan Kaya’nın yazdığı Yaren Şiiri:

Zaman dar, yol uzun, dert çok

ÇÖZÜM YÂREN

Ruhsuzluk ve mutsuzluğa karşı

SÖZÜM YÂREN

Diğerkam olmaya içimde yanan

KÖZÜM YÂREN

Bedenim Türküye, Ruhum İslam

ÖZÜM YÂREN

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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