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Pursaklar’a Yatırım Yağmuru

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında hem bilgi aldı hem de projeleri yerinde inceledi.
Pursaklar’a Yatırım Yağmuru

Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk an itibariyle etkin tedbirlerin en sıkı şekilde alındığı Pursaklar’da rutin hizmetler ve projeler de tüm hızıyla devam ediyor. 

Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen vizyon projeler bir bir hayata geçiriliyor. Pursaklar’a değer katacak olan yapılması planlanan yeni yatırımları arazide inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ile birlikte ilçede yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.
Hem arazide inceleme yapan, hem de Pursaklar’da yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Çetin, hız kesmeden yeni projelere başlayacaklarını dile getirdi.

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‘‘Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirecek enerjiye ve kararlılığa sahibiz’’
Sahadaki incelemelerin ardından bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak rutin hizmetlerimizi eksiksiz ve aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında ilçemizi gelecek güzel günlere gelişerek, büyüyerek ilerleyebilmesi adına yapılacak her hizmetin öncüsü olmaya da gayret gösteriyoruz. Hız kesmeden, yeni projeleri hayata geçireceğiz. Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirecek enerjiye ve kararlılığa sahibiz. Bu bilinçle hizmetlerimizi planlıyoruz. İlçemize şu ana kadar yaptığımız ve önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle inşa etmeye, hemşerilerimizin de desteği ile devam edeceğiz” dedi.

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