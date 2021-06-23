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Pursaklar’a yeni istihdam kapıları

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete giren işyerlerinin kurdelelerini keserek açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Pursaklar’a yeni istihdam kapıları

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe esnaflarını da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.  Başkan Çetin, Pursaklar'da hizmet vermeye başlayan iki ayrı işletmenin açılış törenine katılarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Koronavirüs tedbirlerine azami derecede dikkat edilen açılış programlarına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, işletme sahipleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

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‘‘Hemşehrilerimizin alışverişlerini online mağazalardan değil ilçe esnaflarından yapmalarını önemle rica ediyorum’’
Her açılan yeni işletmenin Pursaklar’a değer kattığının belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her yeni işletmenin hizmete girmesi hem ekonomiye, hem de ilçenin istihdamına katkı sağlıyor. İlçemizdeki yeni istihdam alanlarının çeşitlenmesi ve çoğalması da bizle mutlu ediyor. Ayrıca buradan bir kez daha hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Alışverişlerini online mağazalardan değil ilçe esnaflarından yapmalarını önemle rica ediyorum. Yeni açılan iş yerlerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, işletmelerimizin bereketli ve helal kazançlar kazanmasını temenni ediyorum” dedi.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği’nin yeni açılan iş yerleri ile hemen irtibata geçtiğini de ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların iş bulmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

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