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Pursaklar’a yeni kurban satış alanı

Pursaklar Belediyesi, ilçenin taleplerini karşılayabilecek modern bir kurban satış ve kesim alanı projesini hayata geçiriyor.
Pursaklar’a yeni kurban satış alanı

İlçede her yıl farklı bölge de kurulan kurban satış alanı ilçenin taleplerini karşılamıyor hem de insan sağlığına olumsuz yönde etkileyerek çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu nedenle, insan sağlığını olumsuz etkileyen unsurlara engel olmak, çevreyi kirletmemek adına vatandaşların, esnafların talep ve önerileri doğrultusunda yeni kurban satış ve kesim alanı projesi hazırlanarak çalışmalara başlandı.

Pursaklar’ın merkezinde olan kurban kesim alanı hızla gelişen ve büyüyen ilçenin ihtiyaçlarını karşılayamadığından Kurban bayramının yaklaşması nedeniyle modern donanımlara sahip olan yeni kurban satış ve kesim alanı tesisinin çalışmaları hız kazandı.

Proje 2 etap olarak planlanmıştır. 1.etapta bu yıl hızlı bir şekilde tamamlanarak kurban bayramında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacaktır. 2.etap ise 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje Pursaklar’ın büyüme oranları göz önünde bulundurularak ilerleyen 30 yılda hizmet verebilecek kapasite ve donanıma sahip olacak.
Pursaklar Gümüşoluk mahallesinde 40 bin m2 lik alana kurulacak olan 1. etap günlük 500 kurban kesim kapasitesine sahiptir. Yeni kurban satış ve kesim alanı 1000 araçlı otopark alanı bulunan wc’si ve mescidi, kafeteryalar ve sosyal alanlar bulunmaktadır. Bu tesisler de hem vatandaşlarımızın rahatça kurban alışverişi yapabilecekleri hem de esnafların daha nezih bir ortamda hizmet verebilecekleri modern kurban satış ve kesim alanı olması planlanmaktadır.

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‘’Hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını huzur için de geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz.’’
Belediyenin tüm birimlerinin koordineli olarak sorumluluk alacağını ve en küçük detayın dahi hesaplanarak aksiliklere müsaade edilmeyeceğini aktaran Başkan Ertuğrul Çetin “ ’Hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını huzur için de geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Kurban satış ve kesim alanı için bir komisyon kurarak Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerimizin ekipleri, tesisimizde vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazır bulunacaklardır’’ dedi.
Pursaklar Belediyesi tarafından Kurban satış alanına Kurban bayramına kadar ücretsiz servis hizmeti verilecektir.
Vatandaşlarımız Kurban kesim randevusu için Pursaklar Belediyesi 0312 551 99 62 – 69, 0536 236 64 86 numaralar dan bilgi ve randevu alabilirler.
                                                                                  


 

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