  • BIST 1.378
  • Altın 455,409
  • Dolar 8,1215
  • Euro 9,6955
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Pursaklar’a yeni meydan çok yakışacak

Pursaklar Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek olan Hicret Cami Meydan ve Çevre Düzenleme çalışmasına hız verdi.
Pursaklar’a yeni meydan çok yakışacak

Şehitlik Meydanı başta olmak üzere ilçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı projeleri hayata geçiren ve her gün bir yeni projeyi tamamlamak adına çalışmalarında devam eden Pursaklar Belediyesi tarafından, Hicret Cami Meydan ve Çevre Düzenleme projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kentin önemli güzergâhları üzerinde olan Hicret Cami çevresinde yapılan çalışmalarla Pursaklar, modern ve yeşil alanların ağırlıklı olacağı ve ferah bir meydana daha kavuşacak. 

Pursaklar, belediye ekiplerince planlanan proje kapsamında resmi törenlere ev sahipliği yapabilecek, milli ve manevi duyguların vurgulandığı geniş bir meydana sahip olacak. Meydanda oturma yerleri, vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği bir alan hayata geçecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

3-126.jpg

‘‘Hicret Cami Meydanı çevre düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.’’
Pursaklar'ın dokusuna ve mimarisine uygun yeşil alanlara ve meydanlara yönelik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İnşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemize ayrı bir güzellik katacak olan Hicret Cami Meydanı çevre düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında ilçe merkezinde modern bir meydanı daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Millet Kıraathanesi yaptıracak13 Nisan 2021 Salı 09:59
  • Mansur Yavaş'tan EBA kullanan çocuklara müjde13 Nisan 2021 Salı 04:17
  • Fide desteği başvuruları başladı13 Nisan 2021 Salı 03:16
  • “Ankara’nın sembolü olacak”13 Nisan 2021 Salı 02:24
  • Tarihi cami için bakım ve onarım seferberliği başlatıldı13 Nisan 2021 Salı 01:15
  • Gören kalpler madalyaları topladı13 Nisan 2021 Salı 00:29
  • Fethi Yaşar güven tazeledi13 Nisan 2021 Salı 00:28
  • Sincan’da Kapsamlı Temizlik 13 Nisan 2021 Salı 00:27
  • Atık gazeteler sanata dönüşüyor13 Nisan 2021 Salı 00:26
  • Köpek parkının sayıları artıyor13 Nisan 2021 Salı 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti