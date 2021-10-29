Pursaklar’a yeni parklar

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli zaman geçirebileceği modern, yeni nesil oyun grupları ile donatılmış üç parkı daha ilçeye kazandırdı.

İlçe genelindeki tüm parklarda yenileme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam Pursaklar Belediyesi, yeni parkları, yeni yeşil alanları ve çocuk oyun alanlarını artırarak, ilçenin daha modern, daha yeşil bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Vatandaşların günün her saati nefes alabileceği, yeşil, hijyenik, nezih ve güvenli yapısıyla Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan üç yeni Park ve yeşil alan daha ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Yapımı tamamlanan parkların günün her saati vatandaşlarla dolup taştığını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların sevincine ortak oldu.

‘‘Mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz’’

Vatandaşların ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak büyük önem verdiğimiz yeşil alanlarımızı ve çocuklarımızın neşe içerisinde çeşitli oyunlar oynayacakları parkları ilçemize kazandırıyoruz. Bu kapsamda üç yeni parkımız daha hizmete başladı. Ayrıca mevcut parklarımızı da yeniden elden geçirerek ilçe sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. Mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz. Çocuklar mutlu, aileler mutlu. Güle güle kullanın" dedi.