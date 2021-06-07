Pursaklar’a Yeni Pazar Yerleri Müjdesi

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların ihtiyacını karşılayabileceği tesislere her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

Fatih Mahallesi Yavuz Bulvarı ve Merkez Mahallesi Karaca Caddesi üzerindeki mevcut pazar yerlerinin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle Pursaklar Belediyesi, yapımına başlanacak olan modern pazar yerleri ile hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Fatih Mahallesi Emek Caddesi ve Merkez Mahallesi Karaca Caddesi üzerine yapımı planlanan Pazartesi Pazarı ve Çarşamba Pazar alanı projesinin fizibilite çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.

İlçede modern pazar alanlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, mevcut pazar yerlerinin de yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

‘‘Hemşehrilerimizin ihtiyacına yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz’’

Pursaklar halkının ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediye olarak hemşehrilerimizin ihtiyacına yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Merkez Mahallesi Karaca Caddesi ve Fatih Mahallesi Yavuz Bulvarı üzerindeki mevcut pazar yerlerinin ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle ilerleyen zamanlarda yapımına başlamayı planladığımız modern kapalı pazar alanları yeni haliyle ilçemize değer katacak. Kapalı pazar yerlerinin hizmete girmesiyle vatandaşın ve pazarcı esnafının rahat bir ortamda alışveriş yapması sağlanacak. Şimdiden pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.