Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yıl dönümünde şehitler unutulmadı

Pursaklar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yıl dönümünde hazırladığı programlarla milletin destansı mücadelesini unutturmadı.

Türkiye bundan 3 sene önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimi yaşadı. Karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen bu darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldu, binlerce kişi yaralandı. Pursaklar, 15 Temmuz darbe girişimini unutmadı, unutturmadı.

Pursaklar Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz anma programında 7’den 70’e Pursaklar halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehit Salim Akgül Parkında Amfi tiyatro alanında buluştu. Anma programına Şehit aileleri, gaziler İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, İlçe meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı Şehitlerimize okunan Kuran tilaveti ile başladı. Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan konferans verdi. Hasan Sağındık’ın konseri ile devam etti.

Türk milletinin darbe girişimine gösterdiği dirence tüm dünyanın şaşırdığına vurgu yapan Ertuğrul Başkan,"15 Temmuz’ da meydanlarda, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı.

Bu darbe girişiminde Millletimizin duruşu ihtilali değil aslında bir işgali önlemiş oldu. Türk milleti artık darbelere boyun eğmeyeceğini bütün dünya’ya gösterdi ve demokrasiye sahip çıktı. Bugün burada Milletimizin bu demokrasi zaferini tekrar kutluyorum. Kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olan Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yâd ediyorum ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Büyük devletlerin kurmuş olduğu bütün dengelerin bozulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,’’ Anadolu üzerinde büyük bir tezgah var. Bir akşam birdenbire namluların halka döndüğünü, tankların halka doğru yürüdüğünü gördük. Dehşet verici bir hadiseydi. Çünkü bizim ordumuz şerefli bir ordu. Ama orada yuvalanmış bazı insanlar, bu ülke tarihinde, bu ülke insanında hiç hak etmediğimiz bir dehşetle karşılaştık. Yüce Allah bu millet üzerinde tuzak kuranların, tuzaklarını başlarına geçirsin. Allah Anadolu toprağını, bütün ülkemizi muhafaza etsin. Sizin sokaklara çıkmanız, sokağa hakim olmanız daha doğrusu yumruğunu vurmanız, bütün büyük kurumların kurmuş olduğu, büyük devletlerin kurmuş olduğu bütün dengeleri Allah’ın izniyle bozdunuz. Oyunları bozdunuz, Allah hepinizden razı olsun. Hangi dini anlayış bu insanların hayatını kastetmeyi emreder. Nasıl bir fetva verilebilir. Hangi hasta anlayış böyle bir fetva verebilir. Bu fetvayı, bu izni verenler elbette iki cihanda da rezil olmaya mahkûmdurlar’’ diye konuştu.

Necmettin Nursaçan, konuşmasında Türkiye’nin üzerinde oynanan kirli oyunların ve hainliklerin bir kez daha gözler önüne serildiğini, 15 Temmuz gecesi yaşananları, milletin kahramanlığının yanı sıra darbe girişiminde bulunanların hainliklerinin hiçbir zaman unutulamayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Hasan Sağındık sahne alarak kahramanlık türküleri ve ezgilerini seslendirdi.

Ertuğrul Başkan; Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan, Hasan Sağındık, Şehit aileleri ve gazilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

