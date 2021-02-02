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Pursaklar’da 2020 Yılında Spor Altyapısı Yeni Yatırımlarla Güçlendi

Pursaklar Belediyesi 2020 yılında spora yönelik çok sayıda yatırım gerçekleştirerek yeni spor alanlarını, sporseverlerin hizmetine sundu.
Pursaklar’da 2020 Yılında Spor Altyapısı Yeni Yatırımlarla Güçlendi

2020 yılında koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermesine rağmen Pursaklar Belediyesi vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak adına spora ve sporculara olan yatırımını artırarak sürdürdü. 

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Pursaklar Belediyesi’nin gerek kendi imkânları ile gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiği projelerle ilçeye kazandırdığı 20 Adet Basketbol Sahasının yanı sıra Tenis kortu sahaları ve halı saha çalışmalarını da kısa sürede tamamladı.

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‘‘İlçemize kazandırmış olduğumuz bu yatırımlar ülke sporuna büyük katkı sağlayacaktır’’
Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla birçok yatırım yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Spora yapmış olduğumuz yatırımlarla çocuklarımız ve gençlerimiz boş vakitlerini daha keyifli ve verimli geçirebilecek. Hem yeni tesisler yaparak hem de mevcut olanları iyileştirerek amatör sporun gelişimine de katkı sağlıyoruz. İlçemizde gençlerimize uygun olan spor branşlarını artırarak amatör sporcu sayısında büyük bir ivme kazandık. Bu dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla da lisanslı sporcu sayımızı üç katına çıkardık. İlçemize kazandırmış olduğumuz bu yatırımlar ülke sporuna büyük katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda da spora ve sporculara olan yatırımlarımız devam edecek" dedi.

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