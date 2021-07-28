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Pursaklar'da 600 noktaya MOBESE kamerası kuruldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 600 noktaya MOBESE kamerası yerleştirildi.
Pursaklar'da 600 noktaya MOBESE kamerası kuruldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 600 noktaya MOBESE kamerası yerleştirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, ilçe sınırlarında suç ve suçun önlenmesi kapsamında emniyetin belirlediği noktalara plaka okuma özelliği olan MOBESE sistemi kuruldu.

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 600 noktaya MOBESE kamerası yerleştirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, ilçe sınırlarında suç ve suçun önlenmesi kapsamında emniyetin belirlediği noktalara plaka okuma özelliği olan MOBESE sistemi kuruldu.

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Pursaklar Belediyesince alınan kameraların montajını gerçekleştiren personellerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Bilgi İşlem Müdürü Tugay Şahin'den bilgi aldı.Çetin, vatandaşların yaşadığı her yerde güvenliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Protokol gereği belediyemiz imkanlarıyla aldığımız yeni kameraların montajına devam ediyoruz. İlçe genelinde 600 kameraya ulaştık. Emniyet Müdürlüğüne vermiş olduğumuz MOBESE hizmeti desteğiyle ilçemizin daha güvenli olmasına katkı sağlıyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçirerek, güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyoruz. Daha güvenli Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

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