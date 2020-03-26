Pursaklar'da 7/24 korona mesaisi

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anından cevap verebilmek için Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa birimi, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz Pursaklar halkına hizmet veriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Beyaz Masa hattı üzerinden gelecek olan taleplere belediye ekipleri seferber edildi. Sunulan hizmet doğrultusunda, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlar; market, eczane ve fırın gibi noktalardan temin edilecek ihtiyaçlarını Beyaz Masa’ya bildiriyor. Vatandaşlardan gelen istekler değerlendirilerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu’na bildirilerek taleplere anında geri dönüş yapılıyor. Beyaz Masa tarafından alınan talep de anında saha ekiplerine bildiriliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yardıma muhtaç aileler ve vatandaşların istekler doğrultusunda gerekli alışverişler yapılarak malzemeler evlerine teslim ediliyor.

‘‘Evde Kal Pursaklar’’

Koronavirüs salgınında en yüksek risk gurubunun 65 yaş üstü vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘ Bu süreçte vatandaşlarımızın da uyarıları hassasiyetle dikkate alması büyük önem arz etmektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın. Bu kapsamda 65 yaş üstü hemşehrilerimizin dışardan temin edilmesi gereken ihtiyaçları için ekiplerimiz her daim hazırdır. Gerek Beyaz Masa gerek Kaymakamlığımızı aramaları yeterli olacaktır. Ciddiyetle tedbirlere uymamız halinde bu salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Hemşehrilerimiz, Beyaz Masa’ya günün her saatinde ulaşabilirler. Vatandaşlarımız koronavirüs salgınından korunmak için mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum’’ dedi.

YARDIM İSTEK HATTI

Vatandaşlar ‘‘112, 155, 156’’ nolu numaraları arayarak Vefa Sosyal Destek Grubuna, 444 9 709 nolu numarayı arayarak da Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa Birimine taleplerini iletebilirler.