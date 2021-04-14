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Pursaklar’da Aç ve Açıkta Kimse Kalmayacak!

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki aşevi Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye başladı.
Pursaklar’da Aç ve Açıkta Kimse Kalmayacak!

Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşevinin hizmete açıldığını ve 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kendi elleri ile paketlediği iftarlıkları dağıtıma hazır hale getirdi. 
Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla inşaatı tamamlanan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları, modern ve hijyenik koşullara göre hazır hale getirilerek hizmete açıldı.
Belediye ekiplerince, aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edilecek.

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‘‘Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin kapılarını çalacağız’’
Yıllardır hayalini kurduğu aşevini hizmete açtıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Aç ve açıkta kimse kalmasın diye çıkmış olduğumuz bu yolda, Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin kapılarını çalacağız.  Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bir ve beraber nice kalabalık iftar sofralarında buluşmayı ümit ediyorum’’ dedi.

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