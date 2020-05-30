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Pursaklar’da adım adım kontrollü sosyal hayata 

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs nedeniyle kapatılan birçok yer, normalleşme takvimi ile birlikte Pursaklar Belediyesi tarafından kapılarını tekrardan vatandaşlara açıyor.
Pursaklar’da adım adım kontrollü sosyal hayata 

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme yolundaki adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; gençlik merkezi, kütüphaneler, spor salonları, kreşler, park ve bahçelerin 1 Haziran’dan itibaren açılacağını belirtti.
Açıklanan yeni kararlar sonucunda harekete geçen Pursaklar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat planlamasına göre 1 Haziran itibariyle yasakların büyük çoğunluğunu kaldırıyor. Normalleşme planın her aşamasında 1.5 metrelik sosyal ve fiziksel mesafenin korunması, maske kullanılması ve hijyen kurallarına uyulması öneriliyor. 

PURSAKLAR YAŞAM MERKEZİ AÇILIYOR

Vatandaşların sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Pursaklar Yaşam Merkezi gerekli hazırlıkların ardından kapılarını yeniden halka açmaya hazırlanıyor.

PARK VE BAHÇELER HİZMETE AÇILIYOR

Koronavirüs tehdidinin ardından normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların doğayla kucaklaşacağı ve nefes alacağı, Park ve Bahçeler belirlen kurallar çerçevesinde alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran’da vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

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KÜTÜPHANELER

Koronavirüs normalleşme adımları kapsamında okuma yazma ve çalışma mekanı olan aynı zamanda bir sosyalleşme, dostluk, kültür sanat ve eğitim merkezi olan kitabın kokusunun sindiği mekanlar, eli kitap ve kalem tutan gençler için belediye bünyesinde hizmet veren kütüphaneler gerekli hazırlıkların ardından hizmet vermeye başlayacak.

KREŞLER

Çocuğunun yaşıtlarıyla bir arada bulunduğu anne ve babası ile örülü dünyadan çıkıp hayata adım atması, arkadaşlık kavramını öğrendiği ve okula ilk adım olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu kreşleri de alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.

SPOR SALONLARI 

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamaların kaldırılması ile birlikte belediye bünyesindeki spor tesisleri,  alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran itibari ile vatandaşlara tekrardan hizmet vermeye hazırlanıyor.

YÜZME HAVUZU

Normalleşme adımları kapsamında bir süredir hizmet vermeye ara veren Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu alınan tedbirlerin 1 Haziran itibari ile yeniden vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
 

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