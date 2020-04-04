Pursaklar’da araçlar tek tek dezenfekte ediliyor

Pursaklar Belediyesi tarafından koronavirüsüyle mücadele çalışmaları kapsamında araçlar dezenfekte ediliyor.Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden koronavirüse karşı Pursaklar'da da büyük bir mücadele veriliyor.

Pursaklar’a uğrayan her aracın faydalanabileceği uygulama alanındaki ekipleri ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sürücülere koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini ve çevrelerini korumak için uyulması gereken kuralları da hatırlattı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen dezenfekte işlemlerinde, özel içerikli sıvı ve büyük bir sis bulutu haline gelerek tüm alana ulaşan elektrikli ULV makinasıyla birlikte koronavirüs başta olmak üzere virüs ve bakterilere karşı daha etkin bir şekilde mücadele veriliyor. İlçenin giriş ve çıkışlarında dolmuş, taksi, otobüs ve özel araçların; içi ve bagajları, dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

‘‘Hemşehrilerimizin Sağlığı bizim için önem arz etmektedir’’

Yol güzergahında talep eden her vatandaşın aracını dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda görülen koronavirüsten dolayı ilçe merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Pursaklar Belediyesi olarak hem araçlarımızın dezenfekte edilmesi hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Araçlarımızı sürekli kullanıyoruz, araç içerisinde sürekli bir yerlere temas ediyoruz. Dolayısıyla araçlarımızın dezenfeksiyonu çok önemli. Hemşehrilerimizin sağlığı her zaman bizim önem arz etmektedir. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Hijyene dikkat edeceğiz ve kalabalık yerlerden uzak duracağız. ‘KİŞİSEL BAKIM ve TEMİZLİK’ en büyük tedbirdir. Gerekli olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayacağız’’ dedi.

