  • BIST 1.432,610
  • Altın 482,87
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Pursaklar’da Ata Tohumları İlk Ürünlerini Vermeye Başladı

Pursaklar Belediyesince yerli tohumu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başlanan ‘Ata Tohumu Üretimi’ projesinde ilk ürünler toplanmaya başlandı.
Pursaklar’da Ata Tohumları İlk Ürünlerini Vermeye Başladı

İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla Pursaklar Belediyesi'nin Endemik Vadi'de üretimine başladığı, ‘‘Yerli ve Milli Sebze Tohum’’ projesi kapsamında ektiği ata tohumları ürünlerini vermeye başladı.

224660179_896390184565907_6217707851187932293_n.jpg
Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin ilk hasadını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla elde edildiğini ifade etti.

231767428_896390181232574_6520265062731759229_n.jpg

‘‘Hemşehrilerimizin gelecek yıl tohumları bizden’’

Tarıma, üretime, üreticiye önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yerli ve milli tohumu çoğaltmak için yaptığımız tarla ilk ürünlerini vermeye başladı. Bu işe ilgi duyan hemşehrilerimizin gelecek yıl tohumları bizden. Gelecek nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız artarak devam edecek. Pursaklar’ın yerli ve milli tarım uygulamalarıyla elde edilen sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda da ilk sırada yer almasını sağlamak için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz’’ dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den Ahilik Paneli10 Ağustos 2021 Salı 00:30
  • Köroğlu parkı yenilendi10 Ağustos 2021 Salı 00:15
  • İhtiyaç sahiplerinin evine tadilat09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43
  • Yeniden kapanma bizi iflasa sürükler09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:35
  • Civcivler gözlerini açtı09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:29
  • Mamak'ın 20 Yıllık Altyapısına Neşter09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:30
  • Emine Işınsu’nun ismini taşıyacak 09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:30
  • FKM ile kesintisiz hizmet 09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:00
  • Ballıkuyumcu Köy Konağı Hizmete Açıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 03:45
  • Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti