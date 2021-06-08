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Pursaklar’da Ata Tohumları Toprakla Buluştu

Pursaklar Belediyesi, ‘‘Yerli ve Milli Sebze Tohum’’ projesi kapsamında üretilen yerli tohum toprakla buluştu.
Pursaklar’da Ata Tohumları Toprakla Buluştu

Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’de üretimine başladığı, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçirerek yerli ve milli sebze tohumunu toprakla buluşturdu. 
Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yerli tohumları toprakla buluşturduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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‘‘Milli tohumlarımızı toprakla buluşturarak ilçemizde yerli ve milli tohumların ekimine öncülük ediyoruz’’
Yıl boyunca bol miktarda yerli tohum üretimine devam ederek, önümüzdeki yıllarda çiftçilere dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ata tohumu projesi için yaptığımız tohumlarımız hazır. Sağlıklı ve güvenilir gıdalarla beslenme imkânı oluşturmak ve ata mirası olan yerli tohumların ilçemizde ekimini yaygınlaştırmaya yönelik projelerimizle tarım potansiyelimizi geliştirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Bugün burada milli tohumlarımızı toprakla buluşturarak ilçemizde yerli ve milli tohumların ekimine öncülük ediyoruz. Yerli tohumlarımızı verimli bir şekilde üretimini sağlayarak ilçe genelinde kullanımını yaygınlaştıracağız. Elde edeceğimiz tohumları bir sonraki yıl hemşehrilerimize vereceğiz. Bu uygulamamız nesilden nesile devam edecek İnşallah’’ dedi.

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Ankara’nın kültür mirasına da sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Çetin, Endemik Vadi projesi ile Ankara’ya özgü endemik bitkilerinin koruma altına alındığını, Ankara Kedisini, Tanıtma, Koruma ve Yaşatma Merkezi’nde de Ankara Kedilerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaşması adına çalışmaların yürütüldüğünü belirtirken ayrıca Ankara Keçisine de sahip çıkıldığını sözlerine ekledi.

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