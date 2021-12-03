Pursaklar'da başıboş köpeklere karşı emniyet ve zabıta güçlerinden oluşan devriye ekibi kuruldu

Pursaklar'da Enes Koca olayının ardından, öğrencileri başıboş köpeklerden korumak için zabıta ve emniyet güçlerinden oluşan ekipler kuruldu. Okul çevresinde sürekli devriye atacak ekipler, başka üzücü olayların yaşanmasına engel olmaya çalışacak.

Pursaklar'da okuldan eve dönüş yolunda çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanan 12 yaşındaki Enes Koca olayının ardından, ilçe Belediye Meclisi'nde, başıboş ve tehlikeye davetiye çıkaran köpeklerle ilgili önemli bir karar alındı.

MECLİS'TE GÜNDEM: ENES KOCA

Pursaklar Belediye Meclisi, Ertuğrul Çetin başkanlığında önceki akşam toplandı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede başıboş köpeklerin saldırısına okul dönüşü uğrayan ve şu an Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Enes Koca'ya acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı.

"YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

Enes Koca'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini, doktorlarından sürekli bilgi aldıklarını ve ailesiyle iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Çetin, Meclis üyelerine Enes'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"BARINAKTA 45 GÜN TUTABİLİYORUZ"

Başkan Çetin, başıboş köpek sorununa değinerek, "Buna benzer saldırılar bizleri de çok üzüyor, ancak biz belediye olarak başıboş sokak hayvanlarını barınaklarımızda 45 gün süre ile muhafaza edebiliyoruz. Aşı ve küpelerini taktıktan sonra süre dolduğunda doğaya salmak zorundayız" dedi.

ZABITA VE EMNİYET DEVRİYE ATACAK

Hayvanların aç kalmaması için belirli alanlara beslenme noktaları oluşturdukları bilgisini veren Başkan Çetin, başıboş hayvanlarla ilgili ilçede alınacak önlemlere ilişkin ise şunları söyledi: "Kış aylarında havanın geç aydınlanması, erken kararması nedeniyle okula giden çocuklarımızı buna benzer saldırılardan korumak için, okul çevrelerinde zabıta ve emniyet güçlerimizden oluşturduğumuz ekipler devriye gezerek olumsuz olayların yaşanmasına engel olmaya çalışacağız."

"GEÇMİŞ OLSUN ENES"

Pursaklar Belediye Meclisi birinci Başkan Vekili Meral Bozoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Rüştü Biçer ve İYİ Parti Grubu adına Ömer Ezerhan da Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Enes Koca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osman AKDOĞAN/İLKSAYFA