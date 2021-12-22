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Pursaklar'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Enes’ten İyi Haber

Pursaklar’da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Enes Koca’dan iyi haber geldi. Enes’teki köpek ısırıklarından kaynaklanan enfeksiyon riski geçti. 3 günlüğüne evine çıkarılan Enes’in tedavisi Şehir Hastanesi’nde bir süre daha devam edecek.
Pursaklar'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Enes’ten İyi Haber

Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi’nde okuldan eve dönüş yolunda başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavisi süren ortaokul öğrencisi Enes Koca’dan iyi haber geldi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Enes Koca’nın köpek ısırıklarından kaynaklanan enfeksiyon riski geçti. 12 yaşındaki Enes, hava değişimi için birkaç günlüğüne Pursaklar’daki evine getirildi. Evde dinlendikten sonra Enes’in hastanede tedavi sürecine devam edilecek.

ENES’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okuldan eve dönüş yolunda 8-10 saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 3 günlüğüne eve dinlenmesi için getirilen Enes Koca’yı evinde ziyaret etti. Başkan Çetin, Enes ve ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu. Başkan Çetin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından Enes’in fotoğrafını paylaşarak, “Enes’in çok şükür enfeksiyon riski bitti. 3 gün evde dinlendikten sonra hastanede tedavi süreci devam edecek. Çok geçmiş olsun Enes” notunu düştü. 

VÜCUDUNDAKİ ISIRIK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan fotoğraflarda, Kasım ayı içerisinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Enes’in vücudunda köpek ısırıklarına bağlı oluşan yaraların hala olması dikkat çekti. Enes’in yatağının ucunda boğazdan balgam çekmek için kullanılan cihazın olduğu da görüldü. Başkan Çetin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok sayıda vatandaş “geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.

HASTANEDE ENES’E ÖZEL İLGİ

Okuldan eve dönüş yolunda çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Enes Koca’ya yaşadığı travmadan kurtulabilmesi için uzmanlarca psikolojik destek veriliyor. Bilkent’teki Çocuk Hastanesi yönetimi ve hastane çalışanlarının Enes’in sağlık durumuyla ilgili yakından ilgilendiği öğrenildi.

DEVRİYELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Pursaklar'da Enes Koca olayının ardından, öğrencileri başıboş köpeklerden korumak için zabıta ve emniyet güçlerinden oluşan ekipler görevlerini sürdürüyor. Okul çevresinde sürekli devriye atan ekipler, başka üzücü olayların yaşanmasına engel olmaya çalışıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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