Pursaklar'da Bayram öncesi sıkı denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü, bayram öncesi Fırın, Pastane, tatlı imalathaneleri, çikolata ve şekerleme satan dükkânları denetledi. İş yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksiklikler bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerine ek süre verildi. Denetimlerin Ramazan Bayramı süresince de devam edeceği bildirildi.

‘’DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK’’

Denetimlerin esnafları zor durumda bırakmak için yapılmadığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ‘’Vatandaşlarımızın güzel bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için ilçemizde faaliyet gösteren pastaneler, fırınlar başta olmak üzere gıda satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler yapılmaktadır. Halkımızın sağlığı temel önceliğimiz. Rutin olarak sürdürdüğümüz çalışmaları Ramazan ayında daha da sıklaştırdık” dedi.