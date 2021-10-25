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Pursaklar’da belediye çalışanına eğitim 

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek adına personellerine kamu ihale mevzuatı eğitimi verildi.
Pursaklar’da belediye çalışanına eğitim 

Pursaklar Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle kurum personelinin kişisel gelişimini, motivasyonunu, nitelik ve donanımlarını artırmaya yönelik katkıda bulunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda uzman eğitmenler tarafından, Kamu İhale mevzuatındaki ortak alanlar, mal ve hizmet alımı, yapım işleriyle ilgili yapılan değişiklikleri uygulamalı örnekleriyle anlatıldı.

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"Personelimizin gelişimi noktasında hizmet içi eğitimler verilmeye devam edecek"

Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimlerle personelin kapasitesinin artırılmasına önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet vermek için personellerimizin gerek görülen eğitimleri alması için alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli seminerler düzenliyor. Belediyelerde yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, eksiksiz, zamanında ve sorunsuz şekilde sürdürülmesi adına birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve teknik hususlarda personelimizin gelişimi noktasında hizmet içi eğitimler verilmeye devam edecek"  dedi.
 

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