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Pursaklar'da Belediye Personeline İlk Yardım Semineri

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Hasan Basri Kızıldağ tarafından belediye personeline, acil durum anında yapılması gereken temel ilk yardım eğitimi ile ilgili bilgiler verildi.
Pursaklar'da Belediye Personeline İlk Yardım Semineri

Hizmet kalitesine en üst seviyeye çekmek için yoğun bir eğitin programı eşliğinde personeline çeşitli eğitimler veren Pursaklar Belediyesi tarafından, temel ilk yardım eğitimi verildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen "Temel İlk Yardım" seminer programına, birim müdürleri ve çok sayıda personel katılım sağladı. 

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Eğitim seminerinde ilk yardımın önemine vurgu yapılırken, gündelik hayatta başa gelebilecek kazalarda ilk müdahalenin önemine dikkat çekildi. İlk müdahalenin önemli olduğu kadar doğru müdahalenin de hayati önemde olduğunu ifade eden Kızıldağ, her insanın ilk yardım bilincinde olması gerektiğini bildirdi.

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Eğitim seminerinde katılımcılara slayt eşliğinde ilk yardımın amacı, temel uygulamalar, hasta taşıma teknikleri, temel yaşam desteği, kanamalar, yanıklar, bilinç bozuklukları, kırık çıkık ve burkulmalar gibi konularda yapılacak ilk yardım konuları hakkında detaylı bir sunum yapıldı.
 

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