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Pursaklar'da bulunan izinsiz kümesler yıkıldı

Pursaklar Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, boş arazi üzerine inşa edilen kuş ve tavuk kümeslerinin yıkım işlemlerine başladı.
Pursaklar'da bulunan izinsiz kümesler yıkıldı

Pursaklar’da daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan ilçe merkezinin farklı noktalarında olan ve daha önce kaldırılması için tebligat yapılan ancak kaldırılmayan kaçak kümesler, sabah erken saatlerde Zabıta ekiplerinin geniş çaplı operasyon düzenlemesiyle birlikte iş makinelerinin yardımıyla tek tek yıkıldı. 
Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan barakalar iş makineleri ile yıkılırken hayvan sahiplerine de cezai işlem uygulandı.

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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden  yapılan açıklamada, ilçe içerisinde tavuk ve kuş beslemenin kanunen yasak olduğu, Belediye Zabıta Tembihnamesi’nin 126. maddesindeki, ’kent içerisinde kümes ve ahır yapmak, ticari amaçlı kümes ve ahır hayvanı beslemek, bu hayvanları kent içerisinde otlatmak, gezdirmek ve satışa sunmak yasaktır’ hükmü gereğince yasağa uymayanlara ’İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ uygulandığı ifade edildi. 
Kümeslerin vatandaşlarımızın sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bundan sonra ilçe merkezi ve çevresinde ahır, ağıl ve kümeslerin bulundurulmasına ve ticari amaçlı hayvan beslenmesine izin verilmeyeceğini, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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