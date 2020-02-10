  • BIST 118.342
  • Altın 303,593
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -7 °C
»

Pursaklar'da çifte nikah sevinci

Pursaklar'da gerçekleşen nikahta, Enise ve Mesiha Hayırlı kardeşler, Lokman ve Şeref Deringöz amca oğullarıyla evlenerek aynı gün dünya evine girdi.
Pursaklar'da çifte nikah sevinci

İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran çiftler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlenme kararı aldı. Belediyenin nikah salonunda gerçekleştirilen merasimde amca oğulları aynı renk kravat ve takım elbise, kız kardeşler de aynı model elbise giydi.
Çok mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Mesiha Hayırlı "Allah'a şükür sevdiklerimizi aldık. Yüce Rabb'imizin sayesinde şimdi buralardayız. İnşallah daha mutlu günler bizi bekliyor." dedi.
Enise Hayırlı ise, karşılaşma anının büyülü anlardan biri olduğunu, sanki bir film karesi içerisinde hissettiğini, herkesin birbirinin ruh eşini bulduğuna inandığını ve birden hızlı bir kaynaşma sürecinin başladığını söyledi.

img-20200203-wa0035.jpg
Lokman Deringöz de eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu ve kısa zamanda birbirlerine uyum sağladıklarını söyledi.
Şeref Deringöz de "Heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle farklı bir şekilde dünya evine giriyoruz" diye konuştu.
Nikah memuru Abdullah Ceylani, yoğun programı nedeniyle nikah törenine katılamayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti. Ceylani, nikahını kıydığı çifte, evlilik cüzdanını vererek mutluluklar diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağlı Abdulkadir Demirbaş sanatla sigarayı bıraktı11 Şubat 2020 Salı 00:33
  • Pursaklar'da çifte nikah sevinci11 Şubat 2020 Salı 00:06
  • Mamak Belediyesi'nin mahalle temizliklerinde bu haftaki adresi Şahap Gürler oldu11 Şubat 2020 Salı 00:04
  • Kahramankazan'dan Osmanlı başkentlerine geziler devam ediyor11 Şubat 2020 Salı 00:02
  • Gölbaşı'nda yeraltı çöp konteynerlerı zorunlu oluyor11 Şubat 2020 Salı 00:00
  • EGO şoförlerine vatandaşla iç içe eğitim10 Şubat 2020 Pazartesi 00:40
  • Çocuklar Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde keyifli zaman geçiriyor10 Şubat 2020 Pazartesi 00:33
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz iş adamı ve sanayicilerle buluştu10 Şubat 2020 Pazartesi 00:28
  • AHİD Kadın kolları yöneticileri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti10 Şubat 2020 Pazartesi 00:26
  • Samsunspor'u konuk eden Mamak Basketbol Takımı, sahadan 76-68 galip ayrıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti