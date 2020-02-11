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Pursaklar'da çocuklardan 'Telefonla değil benimle oyna' projesi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenememesini konu alan 'Telefonla değil benimle oyna' etkinliği yapıldı.
Pursaklar'da çocuklardan 'Telefonla değil benimle oyna' projesi

Nezaket okulunun minik öğrencileri, “Teknoloji Bağımlılığına” dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ebeveynlerine aşırı cep telefonu kullanımı ile ilgili mesajlar göndererek bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Bu etkinlikte son yıllarda telefon ve tablet kullanımının fazlalığına ve ailelerin cep telefonlarıyla oynamaktan çocuklara vakit ayıramadığına dikkat çekmek amacıyla velileri, evlerinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeye yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Ailelere ve yetişkinlere anlamlı bir mesaj vermek için böyle önemli bir etkinliğin yapıldığını belirten Nezaket Okulu müdürü, ‘‘Yapılan araştırmalara göre aileler cep telefonlarıyla oynamaktan çocuklara daha az vakit ayırıyor. Ailelerin cep telefonlarıyla oynamaktan çocuklara vakit ayıramadığına dikkat çekmek üzere öğrencilerimizle beraber yaptığımız etkinlikle ailelerine mesaj vererek sosyal sorumluluk projesine imza attık” dedi.

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