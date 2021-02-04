Pursaklar'da dezenfekte çalışmaları üst seviyede

Pursaklar Belediyesi, ülke genelinden yenide yukarı yönlü artan vaka sayılarına karşı koronavirüs tedbirlerini artırıldı.

Koronavirüse karşı etkili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, işyerleri, sağlık merkezleri, pazar alanlarında dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak titizlikle dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

‘‘İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde aileniz ve sevdikleriniz için lütfen kurallara uyalım’’

İlçenin karış karış dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alınarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın, virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde aileniz ve sevdikleriniz için lütfen kurallara uyalım. Hemşehrilerimizin, maske, mesafe kuralına uymalarını ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Alınmış ve alınacak tedbirlere ülke olarak azami derecede dikkat edersek bu problemin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Koronavirüs ülke topraklarından sökülüp atılana kadar mücadelemize hep birlikte devam edelim" dedi.