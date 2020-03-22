Pursaklar'da dronlu dezenfekte işlemi

Pursaklar Belediyesi, korona virüsle mücadelede Türkiye’de bir ilke imza atarak insansız hava aracı olan dronelar yardımıyla havadan da kamusal alanları dezenfekte etmeye başladı. Bu işlemle geleneksel dezenfekte yöntemlerinden daha hızlı sonuç alınıyor.

Pursaklar Belediyesi, Çin’den yayılan ölümcül korona virüsle mücadelede temizlik ve dezenfektan çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Tarımsal ilaçlamalarda da sıklıkla kullanılan ‘drone’ yardımıyla ilçede karadan olduğu kadar havadan da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülmeye başlandı. Dronelara takılan aparatların içindeki özel solüsyonların püskürtülmesiyle ulaşılması güç alanlar da dezenfekte ediliyor.

DAHA KOLAY VE HIZLI DEZENFEKE İŞLEMİ YAPILIYOR

Türkiye’de korona virüse karşı mücadelede bir ilke imza atan Ertuğrul Çetin Başkanlığındaki Pursaklar Belediyesi, havadan dezenfekte işlemi sayesinde geleneksel yöntemlerden katbekat daha hızlı sonuç aldıklarını ve erişilmesi zorlu yerlere daha kolay ve hızlı ulaştıklarını açıkladı. Korona virüs riskinin ortadan kalkacağı güne kadar ilçede hem karadan hem de drone yardımıyla dezenfekte çalışmalarının süreceği öğrenildi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK UYGULAMA

Korona virüsle mücadelede Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olacak bu uygulamayla ilgili konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ulaşamadığımız noktalarımız vardı. Parklarımızın içindeki çocuk oyun grupları ve spor aletleri ile kapalı pazarlarımızın ulaşamadığımız noktalarını da dezenfekte çalışmasını ve ilaçlama işlemini yapmamız gerekiyordu. Tarımsal alanda uygulanan ve çok gördüğümüz yöntemi de ilçemizdeki dezenfekte çalışmalarında tercih ettik” dedi.

YOĞUN MESAİ

Pursaklar’da karadan temizlik ve dezenfekte çalışmaları da hızla sürüyor. İlçedeki caddeler, sokaklar, camiler, parklar, çöp konteynırları başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları hem yıkanıyor hem de özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca Pursaklar Belediyesi tarafından mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması üzerine vatandaşlara sıkça uyarılar yapılıyor.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-