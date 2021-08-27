Pursaklar'da duyarlı personele ödül

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, görev alanında altın dolu cüzdanı bularak sahibine teslim eden Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Hüseyin Aktaş’ı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde görev bölgesinde bir cüzdan dolusu altın bulan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Aktaş, kendi imkânları ile altın dolu cüzdanı ve bir miktar parayı sahibine teslim etmişti.

Bu davranışını büyük bir takdirle karşılayan Başkan Ertuğrul Çetin, belediyede temizlik görevlisi olarak hizmet eden Hüseyin Aktaş'ı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

Bu duyarlı davranışı sonrasında personeli makamında ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hüseyin Aktaş’ın herkese örnek olması gereken bir duruş ortaya koyduğunu ifade etti.

"Hüseyin kardeşimizi bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdik"

Belediye personelinin tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tutum sergilediğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Yolları süpürürken bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine teslim eden Temizlik İşleri personelimiz, Hüseyin kardeşimizi bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdik. Personelimizin bu davranışının toplumun her kesimine örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

