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Pursaklar’da Enfeksiyona Karşı Dezenfeksiyon

Pursaklar Belediyesi tarafından, yüksek risk grubunda yer alan eczaneler ve kuaförler, vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte edilmeye devam ediyor. 
Pursaklar’da Enfeksiyona Karşı Dezenfeksiyon

Pursaklar Belediyesi tarafından, koronavirüs salgını sürecinde hassas bir öneme sahip olan ilçe genelindeki kuaför ve eczanelerde hem vatandaşların hem de esnafların sağlığı için dezenfeksiyon işlemi rutin olarak yapılmaya devam ediyor.

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Koronavirüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ilçedeki kamu kurumlarından ortak yaşam alanlarına kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun kullandığı yerler öncelikli olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. 

Mesai mefhumu gözetmeksizin 221 gündür çalışmaya devam eden belediye ekipleri, koronavirüs mücadelesinde yoğun mesai yapan eczanelerde ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. İnsan yoğunluğunun fazla olması ve riskli durum ihtimalinin yüksek olması nedeni ile titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe genelinde bulunan eczaneler ve kuaförler steril hale getiriliyor.

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‘‘Koronavirüs kuşatmasını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz’’
İlçenin dört bir yanında gün boyu aralıksız bir şekilde dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Vatandaşlarımızın direkt etkileşim içerisine girdikleri her noktada, otobüs durakları, park alanları, pazar yerleri gibi ortak kullanım alanlarını periyodik aralıklarla dezenfekte ederken, cadde ve sokaklar, tüm mahallelerimizdeki yol ve kaldırımları dezenfektan maddelerle yıkıyoruz. Çalışmalarımızı ekiplerimiz koordineli bir şekilde yürütüyor. Elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. İnşallah koronavirüs kuşatmasını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz’’ dedi.

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