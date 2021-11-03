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Pursaklarda Esnaf Buluşması

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları” programı kapsamında Gıda Sektörü Temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Pursaklarda Esnaf Buluşması

Pursaklar’da faaliyet gösteren meslek grupları ve esnaflar ile sık sık bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verip istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu kapsamda Gıda Sektörü Temsilcilerini misafir etti.
Gıda Sektörü Temsilcileri gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Ertuğrul Çetin'in yanı sıra, Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım sağladı.

Geniş katılım sağlayan Gıda Sektörü Temsilcilerine detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan, devam eden projeler, gelecekte imza atılacak projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘‘Yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlıyoruz’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizdeki Gıda Sektörü İşletmecileri ile bir araya gelerek Belediye çalışmalarımız hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlıyoruz. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin çiftçilere, ilçede yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri ve Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’ni gezdirdi.

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