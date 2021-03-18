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Pursaklar’da Geniş Kapsamlı Koronavirüs Denetimi

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Pursaklar'da denetimler sürüyor.
Pursaklar’da Geniş Kapsamlı Koronavirüs Denetimi

Pandemi ile mücadelede kalıcı başarı sağlamak adına Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, kontrollü normalleşme döneminde uygulanan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Ankara genelinde vaka sayısının yükselme eğiliminde olması nedeniyle esnafları tek tek ziyaret eden İlçe Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin esnaflara ve vatandaşlara çalışma saatlerine riayet, HES kodu kontrolü, maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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‘‘Yükseliş eğilimine geçen vaka sayılarını minimize ederek sıfıra indirgememiz gerekiyor’’
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede uymaya devam edilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk; ‘‘Rehavete kapılmadan kurallara azami derecede uymamız gerekiyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızca dile getirilen kurallara tüm hemşehrilerimizin büyük bir titizlikle uyması ve yükseliş eğilimine geçen vaka sayılarını minimize ederek sıfıra indirgememiz gerekiyor. Pandemi ile mücadelede vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin daha duyarlı hareket etmeye davet ediyorum’’ dedi.

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‘‘Kısıtlama dönemine tekrar dönmemek adına esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz’’
Yukarı yönlü vaka artışına dikkat çeken İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte vaka sayılarında yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. Kısıtlama dönemine tekrar dönmemek adına esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyor, onlarla sohbet ediyoruz. Hep birlikte hareket eder, ortak bir anlayışla çalışırsak olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Vatandaşlarımıza tedbirler konusunda daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Hep beraber güçlü bir mücadele ortaya koyarak mücadeleyi kazanacağımıza olan inancım tamdır’’ dedi.

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