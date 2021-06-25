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Pursaklar'da Gri Duvarlara Renk Geldi

Pursaklar Belediyesi,  sanatı sokağa taşıyarak dekoratif ve sanatsal duvar çalışmalarıyla ilçe duvarlarını estetik bir görünüm kazandırıyor. 
Pursaklar'da Gri Duvarlara Renk Geldi

Estetik alışmalarla ilçeye önemli dokunuşlarda bulunan Pursaklar Belediyesi tarafından, ilçedeki gri duvarlara gerçekleştirilen sanatsal resim çalışmalarıyla Ankara’da fark yaratmaya devam ediyor.
Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu resim çizmeye hazır hale getirilen duvarlar, profesyonel ressamlar tarafından, çizilen sanatsal resim uygulamaları ile görsel ve estetik açıdan zenginleştirildi.
Ankara'nın simgesi olan Endemik bitki türleri, Ankara Kedisi, Ankara Keçisi ve Ankara Tavşanı'nın konu edildiği duvar çalışmaları kısa sürede tamamlanarak ilçe girişindeki duvarlara adeta renk kattı.

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‘‘İlçedeki gri duvarları sanat galerisi haline getiriyoruz’’

İlçedeki gri duvarları sanat galerisi haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getiriyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaları ilçe genelinde sürdürüyoruz. Ankara ile simgeleşen Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı ve endemik bitki türlerinin resimlerinin çizimleri ile şehrimize özgü değerlere hem sahip çıkıor hem de bu önemli değerlerin daha bilinir olmasını da amaçlıyoruz" dedi.

Pursaklar'da duvarları süsleyen resimlerin estetik bir görünüm kazandırdığını dile getiren mahalle sakinleri ise, sanatsal çizimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ertuğrul Çetin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
 

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