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Pursaklar'da Halı Sahalar Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi halı sahalara yenileme çalışması başlattı. 
Pursaklar'da Halı Sahalar Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, yoğun kullanım nedeniyle zaman içerisinde deforme olan halı saha zeminlerini yeniliyor. 
Gençlerin sportif alanda başarılı olmaları için ilçeye çeşitli yatırımlar yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yenileme çalışmalarının devam ettiği halı saha tesislerini dolaşarak incelemelerde bulundu. 

‘‘Hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için ilçemizdeki yıpranmış halı sahalarımızı yeniliyoruz’’

Bakım çalışmaları ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerimizin ve çocuklarımızın vakitlerini bilgisayar, telefon ve televizyonla meşgul olmak yerine sportif aktivitelerle dolu dolu zaman geçirebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için ilçemizdeki yıpranmış halı sahalarımızı yeniliyoruz. Yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

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