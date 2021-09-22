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Pursaklar'da hanımlara özel kültür gezisi

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde eğitim gören hanımlara yönelik çeşitli kültürel geziler düzenleniyor.
Pursaklar'da hanımlara özel kültür gezisi

Sosyal ve kültürel projelere ağırlık veren Pursaklar Belediyesi, Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerlerinin yıl boyu farklı kültür ve tarihi mekânları tanıma imkânı elde ettiği kültür gezilerinin yeni adresi Beypazarı oldu.
Pursaklar'ın kadınları, Hanım Evlerinde hem hobi ve mesleki kurslar alırken hem de kültür ve tarihi mekânları daha yakından öğrenme ve tanıma fırsatı yakalıyor. 

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Bu kapsamda eşsiz tarihi güzelliklerin görüldüğü Beypazarı gezisinde hanımlar, tarihi ve turistik mekânları gezerek keyifli dakikalar geçirdi. 

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Başkan Ertuğrul Çetin'e Teşekkür 

Kültür gezisi sayesinde günlük yaşamın stres ve yorgunluğundan uzaklaşarak gönüllerince eğlendiklerini söyleyen hanımlar duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
 

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