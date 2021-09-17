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Pursaklar'da hastalar unutulmuyor

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi yöneticileri ve kursiyerleri, 90 yaşındaki Cemile Kırbaş’ı hanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Pursaklar'da hastalar unutulmuyor

Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını paylaşan ve onların ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında olan Pursaklar Belediyesi, ilçede bulunan yaşlı ve hastaların yanlarına gidip onları evlerinde ziyaret ederek, gönüllerini alıyor.
Bu kapsamda hasta ziyaretleri ile moral vermeye devam eden Pursaklar Belediyesi Hanım Evi yöneticileri ve kursiyerleri, Cemile Teyze’nin sağlık durumu ile ilgili bilgiler alarak yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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‘‘Hastalarımıza Moral Veriyoruz’’

Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastalarımızı ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirerek bir nebze mutlu olmaları için çaba gösteriyoruz. En önemlisi ise onlara moral vermeye çalışıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Cemile Teyze ise Pursaklar Belediyesi Hanım Evi yöneticileri ve kursiyerlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Ertuğrul Çetin’e de teşekkürlerini iletti.
 

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