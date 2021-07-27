  • BIST 1.391,640
  • Altın 497,38
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama
»

Pursaklar’da Hayat Paylaşınca Güzel

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. 
Pursaklar’da Hayat Paylaşınca Güzel

Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları, modern ve hijyenik koşullara ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye devam ediyor.

220512425_3430149017211726_4775520115405608131_n.jpg


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün yardımsever vatandaşlar tarafından tedarik edilen sıcak yemekler hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. 

220320608_3430149143878380_7685951020120777220_n-001.jpg

‘‘Hayırda yarışan, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik en üst seviyede. Belediyemize ait aşevimiz vasıtasıyla ilçemizde büyük bir sosyal yardımlaşma örneği gösteriyor ve ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını teslim alıyor, yemeklerimizi titiz, hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlayarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturuyoruz. İlçemizin tüm kesimi tarafından destek gören bu çalışmamıza hayırsever ilçe sakinlerimiz ve iş insanlarımızın desteklerini bekliyoruz. Hayırda yarışan, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.  
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmirli tekvandocular Başkent'te zirvede29 Temmuz 2021 Perşembe 11:19
  • Başkan Çetin’den Bakan Yanık’a ziyaret29 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
  • Kahramankazanlılar havuza akın etti29 Temmuz 2021 Perşembe 09:17
  • Şanlıurfa’ya kültür turu29 Temmuz 2021 Perşembe 09:06
  • Büyükşehir’den borç yapılandırması29 Temmuz 2021 Perşembe 08:00
  • Pursaklar’da çim hokeyi 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:30
  • Mamaklıların üniversite hayali gerçek oluyor29 Temmuz 2021 Perşembe 06:30
  • Tarihi Çoban Mektebi29 Temmuz 2021 Perşembe 02:00
  • Pursaklar'da 600 noktaya MOBESE kamerası kuruldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Mini bahçe ilgi odağı oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti