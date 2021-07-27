Pursaklar’da Hayat Paylaşınca Güzel

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulan aşevi, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları, modern ve hijyenik koşullara ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vermeye devam ediyor.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün yardımsever vatandaşlar tarafından tedarik edilen sıcak yemekler hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

‘‘Hayırda yarışan, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik en üst seviyede. Belediyemize ait aşevimiz vasıtasıyla ilçemizde büyük bir sosyal yardımlaşma örneği gösteriyor ve ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını teslim alıyor, yemeklerimizi titiz, hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlayarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturuyoruz. İlçemizin tüm kesimi tarafından destek gören bu çalışmamıza hayırsever ilçe sakinlerimiz ve iş insanlarımızın desteklerini bekliyoruz. Hayırda yarışan, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

