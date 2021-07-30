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Pursaklar’da Hayata Engel Yok

Pursaklar Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan Engelliler Sosyal Tesisinde, çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle hizmet vermeye devam ediyor. 
Pursaklar’da Hayata Engel Yok

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde, ilçede yaşayan engeli olan vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacı ile faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 

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Pursaklar Belediyesi tarafından engelli vatandaşların ve ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde, spor, müzik, drama, mutfak becerileri, el işi gibi etkinliklerle güvenli bir ortamda huzurlu ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

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‘‘Sevgi ve gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetlerle engelleri aşarak engelsiz bir Pursaklar için çalışıyoruz"
Hizmetleri gerçekleştirirken bütün vatandaşları düşünerek hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Engelli çocuğu olan annelerimize bir nefes, evlatlarımızın da bir arada olduğu, keyifli vakit geçirdiği sosyal tesisimizle ilçe sakinlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Engelli çocuklarımızın kendilerini biraz daha özgür hissetmeleri, farklı sosyal aktiviteler, spor karşılaşmaları ve müze gezileri ile de sosyal yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlıyoruz. Sevgi ve gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetlerle engelleri aşarak engelsiz bir Pursaklar için çalışıyoruz" dedi.

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