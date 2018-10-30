Ankara'da bağımsız aday Cemil Yanık'tan herkese ev vaadi

Başkent Ankara'da Pursaklar'dan bağımsız belediye başkan adaylığını açıklayan Cemil Yanık, faize bulaşmadan ilçedeki herkesi rahatlıkla ev sahibi yapabileceğini vaat etti. Yanık, seçilmesi halinde bu vaadini nasıl gerçekleştireceğini de açıkladı:

Faizsiz ev almak mümkün mü? Faizli kredi çekmeden ev sahibi olmak nasıl mümkün olabilir? Gazetemize konuşan Cemil Yanık, bunun bir sistemle mümkün olabileceğini söylüyor. Peki, Cemil Yanık kimdir?

Pursaklar Bağımsız Belediye Başkan Adayı Cemil Yanık, faize hiç bulaşmadan ilçedeki herkesi rahatlıkla ev sahibi yapabileceğini vaat etti.

Yanık, herkesi ev sahibi yapabilecek sistemi adım adım anlattı.

Geçmişte MHP’li bir milletvekilinin danışmanlığını da yürüten Cemil Yanık, birçok projesi olmasına rağmen en önemli ve en büyük projesinin faizsiz, helal yoldan, hemen teslim, taksitli bir şekilde herkesi ev sahibi yapmak olduğunu anlattı.

FAİZİ NECİS BİR HASTALIĞA BENZETTİ

Faizi bir hastalığa benzeten Yanık, “Maalesef ki biz bu yanlışın/hastalığın farkında bile değiliz. Bu necis hastalığımızın sonucu, toplumsal yapımız da iyi durumda değil. Buna bağlı olarak toplumumuzda huzur ve bereket kalmamıştır. Kimse kimseyi suçlamasın, tepeden tırnağa hepimiz suçluyuz” dedi.

KİRA ÖDER GİBİ TAKSİT ÖDEMESİ

“Vatandaşlarımıza, faize, krediye, harama bulaşmadan, helâl yoldan, peşinatsız, ara ödemesiz, vade farksız, beklemeden, hemen teslim, evine oturup, kira öder gibi, gücüne göre 2-3 gram altın/para ödeyerek, taksitle ev alma imkânı vaat ediyoruz” diyen Cemil Yanık belediye başkanı olduğu taktirde faize bulaşmadan kuracağı şu sistem ile herkesin zorlanmadan ev sahibi olabileceğini anlattı: “Belediye uhdesinde 3 kurum kuracağız. Finansman için Karz-ı Hasen (Dinin emirlerine uygun ödünç verme) Vakfı, arsa ve evin temini için Karz-ı Hasen Kooperatifi, evin yapımı için Karz-ı Hasen İnşaat Şirketi kurulacak.”

SİSTEM NASIL YÜRÜYECEK?

''Karz-ı Hasen Vakfının amacı, faizsiz yaşam nizamını kurup, maddi/manevi destek sağlamaktır.

Altın gramı ile verilecek borç para üzerinden, ilk önce en alt gelir grubundan başlayarak, yukarı doğru bütün kesimler desteklenecektir.

Bu Vakıf, finans kaynağını nereden bulacaktır? Halktan, Allah rızası için karşılıksız bağış toplama. Yine halktan, belirli bir müddet sonra geri ödenmek üzere, borç altın/para toplama.

Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve üst düzey bürokrat arkadaşların maaşlarından yapılacak gönüllü kesinti, karşılıksız bağış yolu ile toplanacak paralar.

Belediye ve bağlı kuruluş personelinden, aylık gönüllü kesinti ile (0,5 gram altın) 1 yıllık dilimler halinde, 5 yıllık dönemde geri ödenmek üzere "Kumbara Hesabı" ile borç verilmesi.

Belediye'ye ait lüks araçların satılması sonucu elde edilecek altın/paraların borç verilmesi.

Belediye bünyesinde, Tebessüm Çarşı’sına yapılan bağışlardan elde edilen kaynağın, doğru ve verimli kullanımı sonucu elde edilecek paralar.

Gönüllüler tarafından yapılacak, kermes vb. uygulamalar ile para toplanması.

Belediye Spor Kulübü’ne yapılan bağışların, doğru ve verimli kullanımı sonucu elde edilecek paralar.

Yüce Rabbim nasip eder de Belediye Başkanı olur isem, faizsiz yaşam uğruna, gece gündüz, kapı kapı dolaşıp, gerekirse bu yolda el ayak öperek toplayacağım paralar”

“HERKES KAZANACAK”

“Karz-ı Hasen Kooperatifi ise devletimizin ilgili kurumlarına veya belediyemiz bünyesinde, hazırlayacağımız projeler ile alınacak arsalara yapılacak olan, Sosyal Konut Projeleri ile ev verilmesi için kurulacak olan kooperatif. Bu kooperatifi diğerlerinden ayıran özellik ise, önce ev sahibi olunup daha sonra kira öder gibi taksit ödemektir. Karz-ı Hasen İnşaat Şirketi vasıtası ile en güzel, en kullanışlı, en verimli, en modern, en uygun maliyet ile kâr amacı gütmeden, inşaat/ev yapılması. Aynı zamanda bünyesinde çalıştıracağı insanlar ile Pursaklar halkına iş-aş-ekmek imkânı sunmaktır.”

İSLAM'A UYGUN FAİZSİZ EV ALMAK

Bağımsız Belediye Başkan Adayı olmayı planlayan Yanık, bu projenin Türkiye’ye örnek olacağını kaydederek, “Bunun gerçekleşmesi ile birlikte, ‘bu devirde faize/krediye/harama bulaşmadan, ev-araba-mal sahibi olmak mümkün değildir!’ algısı kırılacaktır. Oluşacak güzel örnek ile önce Türkiye, daha sonra bütün İslâm dünyasına model olacaktır” dedi.

OSMAN AKDOĞAN / HABERVAKTİM