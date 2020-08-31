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Pursaklar'da hijyen seferberliği

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı Pursaklar Belediyesi, aldığı önlem ve sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Pursaklar'da hijyen seferberliği

Hijyen konusunda yürüttüğü çalışmaları üst seviyede tutan Pursaklar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliğine devam ediyor. Ekipler tarafından koronavirüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yıkanmadık mahalle, ilaçlanmadık cadde ve sokak bırakmıyor.

5-026.jpgVatandaş sağlığını korumak, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, ilçede steril hale getirilmedik nokta bırakmamak adına çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

İlçe genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmasına devam ederek günlük hayatta kullanılan yerler, ekipler tarafından buharlı araçlar eşliğinde antiseptik solüsyon ilaçlarıyla temizleniyor.

‘‘Devlet, vatandaş işbirliği ile bu salgının üstesinden geleceğiz’’
Vatandaşların günlük yaşantısını huzur içerisinde geçirmeleri için tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru için cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Daha önce bir kez yapıyorsak pandemi süreciyle birlikte temizlik çalışmalarımızı üç kat artırmış durumdayız. Bu bağlamda günlük olarak koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu konuda uygulayacağı pek çok tedbir var. Özellikle koronavirüsünden korunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma tedbirleri hiçbir şekilde ihmal edilmeden uygulanmalı. Devlet, vatandaş işbirliği ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

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Ekiplerin, ilçe genelindeki cadde ve sokakları koronavirüs tehdidi ilçe sınırlarından sökülüp atılana kadar temizleme çalışmalarının yoğunlaştırılarak devam edeceği kaydedildi.

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