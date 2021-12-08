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Pursaklar’da Hz. Mevlana’ya anma gecesi düzenlendi

Pursaklar Belediyesi tarafından Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana’nın ölümünün 748.yıl dönümünde anma programı düzenlendi. 
Pursaklar’da Hz. Mevlana’ya anma gecesi düzenlendi

Pursaklar Belediyesi, vefatının 748. yılında Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü anma programı Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan dolu dolu içeriği ile vatandaşların beğenisini kazanırken programda Tasavvufi Musikisi Sanatçısı Asım Akkuş’un ezgileri ve sema gösterisi, duygu dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

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‘‘Mevlana'yı anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız’’

Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Şeb-i Arûs Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz Celalettin Güvenç, Pursaklar Kaymakamımınız Mehmet Yıldız, Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanımız Servet Türkayık ve hemşehrilerimizin katılımlarıyla yâd ettik. Mevlana'nın öğretileri, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala anlamını korumakta. Yeni nesillerin de bu anlamı idrak etmelerini sağlamalı, Mevlana'yı anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

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