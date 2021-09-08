Pursaklar'da İkinci ‘‘Purbal’’ Hasadı Heyecanı

Doğal ve organik ürünlere yönelik çalışmalarla adından söz ettiren Pursaklar Belediyesi, marka değerini ve üretimini artırmayı hedeflediği Geven Balı'nın ikinci hasadını gerçekleştirdi.

Pursaklar’ın Sirkeli Mahallesi’nde doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından üretilen Geven Balının ikinci hasadı gerçekleştirildi.

Başkan Ertuğrul Çetin önderliğinde Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde Purbal’ı tanınır hale getirerek üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

‘‘Sirkeli Mahallemizde üretimine başladığımız 'Geven Balının' 2.ci hasatını yaptık’’

Yüzde yüz doğal, yoğun aromalı Geven Balı’nın ikinci hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sirkeli Mahallemizde üretimine başladığımız 'Geven Balının' 2.ci hasadını yaptık. Bölgenin temiz havası ve çiçek çeşitliliği kaliteyi artırıyor. Ürettiğimiz balları ilçemizde yaşayan yetim ve muhtaç ailelere dağıtacağız. Arı gibi çalışmaya üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Geven Balının Faydaları

Soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon, kronik yorgunluk ve astıma şifa sağlamaktadır. Kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ülserleri gibi rahatsızlıklara şifa sağlar. Çeşitli alerji ve yaralara şifa sağlar. Genel hazım sorunlarını da giderir. Kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan iştahsızlığı da ortadan kaldırmaktadır.

